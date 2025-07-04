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Украинские военные спрятали взрывчатку в игрушке при отходе из Курской области

РИА Новости: ВСУ спрятали взрывчатку в игрушке в жилом доме в Курской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отходе из Курской области спрятали в жилом доме тубус со взрывчаткой в мягкой игрушке. Об этом в интервью РИА Новости сообщил российский боец саперных войск с позывным «Гермес».

«Что из себя представляет тубус? Здесь пластическое взрывчатое вещество, С-4. Поражающие элементы тоже — шарики, болты, все это закручивается, электрический детонатор американского производства. Все это было в игрушке, расположенной в одном из жилых домов», — заявил он.

По словам сапера, неподготовленному специалисту трудно обнаружить подобную взрывчатку. Он добавил, что в устройстве был найден украинский электронный взрыватель «Крапля-2», известный своей сложностью в обнаружении и обезвреживании.

Гермес подчеркнул, что данное устройство фиксирует изменения магнитного поля около 10 метров. Российские саперы смогли обезвредить устройство.

До этого командир инженерно-саперного взвода с позывным «Эмиль» заявил, что работающие в Курской области саперы находят заминированные ВСУ телефоны, пакеты, шоколадки и игрушки. По его словам, если отломить заминированную шоколадку, то сразу же можно лишиться конечности.

Ранее в Курской области обнаружили иностранных саперов.

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