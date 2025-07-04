В Курской области после атаки дрона погиб мирный житель

Хинштейн: в Рыжевке не спасли мужчину после сброса взрывчатки с дрона ВСУ

В деревне Рыжевка Рыльского района Курской области в результате сброса взрывчатки с дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль погиб местный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«‎К сожалению, 34-летний мужчина погиб. Приношу искренние соболезнования близким», — говорится в посте.

Еще два человека пострадали в результате атаки, один из них в тяжелом состоянии, уточнил глава региона.

В министерстве обороны РФ заявили, что в ночь на 4 июля в российских регионах сбили 48 украинских БПЛА. Больше всего беспилотников — 26 — уничтожили в Ростовской области. Еще 12 дронов ликвидировали над территорией Курской области, шесть — в небе над Белгородской областью и три — в Орловской области. В Липецкой области, в свою очередь, нейтрализовали один летательный аппарат.

До этого врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram-канале, что в поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения беспилотника был поврежден жилой дом и обрушилась плита перекрытия, в результате чего погибла женщина-пенсионер, которая раньше работала учителем.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.