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В Курской области обнаружили иностранных саперов

Сапер «Пилат» рассказал о том, как саперы-иностранцы минировали Курскую область
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Ivan Antypenko/Reuters

Саперы-иностранцы минировали Курскую область вместе с Вооруженными силами Украины, помогая украинским войскам. Об этом РИА Новости рассказал командир сводного отряда разминирования МЧС России с позывным «Пилат».

«Судя по тому, что мы обнаруживаем, минные поля противотанковые установлены в наброс, на поверхности мины находятся. Также минировали с помощью беспилотников, использовались мины ПФМ-1С («лепесток»), самодельные мины, поэтому хаотично все», — рассказал «Пилат».

Отдельные улики дают понять, по словам «Пилата», что на месте боевых действий также работали иностранные саперы, не только украинские солдаты. Он считает, что это были военные инструкторы из других стран.

30 апреля Путин сообщил, что в Курской области остались одиночные бойцы ВСУ, которые сидят «по щелям и в подвалах» и просят командование об эвакуации. Президент РФ отметил, что их эвакуация невозможна из-за разрозненности.

Ранее Хинштейн высказался о восстановлении освобожденной от ВСУ Курской области.

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