На Украине задержали выписывавших фиктивные медицинские справки для перевода с фронта

ГП Украины: граждане задержаны за фиктивные справки о переводе с фронта в тыл

На Украине двое граждан нелегально переводили военнослужащих из боевых подразделений в тыловые части с помощью фиктивных справок из госпиталя Минобороны. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора страны.

«Разоблачили двух братьев, которые благодаря связям в Главном военном клиническом госпитале наладили механизм перевода военнослужащих из боевых подразделений в тыловые части», — сказано в сообщении.

Как установило следствие, подозреваемые за $15 тыс. (около 1,2 млн рублей) оформляли фиктивные медицинские справки, в которых ставили военным лже-диагнозы. На основании этих документов их потом незаконно переводили из боевых частей в тыл.

Уточняется, что злоумышленников задержали во время получения денег за очередную услугу. Им предъявили обвинения, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Правоохранители устанавливают всех лиц, участвовавших в схеме.

Накануне сообщалось, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в городе Запорожье, который находится под контролем Киева, за взятки помогли за год избежать мобилизации 1,5 тысячи мужчин призывного возраста.

Ранее в подполье заявили, что на Украине военкомы начали искать уклонистов с помощью дронов.