На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщают, что в результате атаки украинских военных по ДНР погибли четыре человека

РИА: в результате атаки ВСУ по Петровскому району Донецка погибли четыре человека
true
true
true
close
«Газета.Ru»

Четыре человека погибли в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Петровскому району Донецка. Об этом пишет РИА Новости.

«‎В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ погибло четыре человека — двое мужчин и две женщины. Снаряд попал в дорогу и проезжающую гражданскую машину рядом. На месте происшествия также находились осколки, характерные американскому РСЗО HIMARS», — говорится в материале.

Мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале также сообщал об обстреле района.

4 июля сообщалось, что ВСУ атаковали поселок Трудовские на западе Донецка, в результате чего четыре человека получили ранения. По предварительным данным, не обошлось без жертв среди мирного населения.

Вечером 30 июня ВСУ нанесли ракетный удар по центральной части Донецка, применив крылатые ракеты Storm Shadow. Целью атаки стал Ворошиловский район города. Вследствие попадания в торговых рядах, расположенных напротив ЦУМа и вблизи рынка «Сокол», вспыхнуло крупное возгорание, а также получили повреждения несколько припаркованных автомобилей.

Ранее Пушилин заявил о роевых атаках украинских FPV-дронов на гражданские объекты.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами