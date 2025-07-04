СМИ сообщают, что в результате атаки украинских военных по ДНР погибли четыре человека

РИА: в результате атаки ВСУ по Петровскому району Донецка погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Петровскому району Донецка. Об этом пишет РИА Новости.

«‎В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ погибло четыре человека — двое мужчин и две женщины. Снаряд попал в дорогу и проезжающую гражданскую машину рядом. На месте происшествия также находились осколки, характерные американскому РСЗО HIMARS», — говорится в материале.

Мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале также сообщал об обстреле района.

4 июля сообщалось, что ВСУ атаковали поселок Трудовские на западе Донецка, в результате чего четыре человека получили ранения. По предварительным данным, не обошлось без жертв среди мирного населения.

Вечером 30 июня ВСУ нанесли ракетный удар по центральной части Донецка, применив крылатые ракеты Storm Shadow. Целью атаки стал Ворошиловский район города. Вследствие попадания в торговых рядах, расположенных напротив ЦУМа и вблизи рынка «Сокол», вспыхнуло крупное возгорание, а также получили повреждения несколько припаркованных автомобилей.

Ранее Пушилин заявил о роевых атаках украинских FPV-дронов на гражданские объекты.