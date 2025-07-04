Появилось видео взрыва беспилотника в Ростовской области

Появилось видео взрыва беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Азове Ростовской области. Ролик публикует Telegram-канал Baza.

«‎Эмоциональное видео взрыва беспилотника. Предварительно, оно было снято в Азове во время атаки дронов по Ростовской области», — сказано в посте.

Судя по кадрам, беспилотник ВСУ взорвался рядом с домом.

На территории домов в Азове Ростовской области, поврежденных после атаки украинских БПЛА, ввели локальный режим ЧС. Глава города Дмитрий Устименко рассказал, , что после произошедшего была создана межведомственная комиссия, чтобы оценить причиненный ущерб, также начался поквартирный обход. Устименко рассказал, что всего повреждено «имущество в 5 многоквартирных и 2 частных домах».

По его словам, обошлось без пострадавших. Также для жителей поврежденных домов были организованы пункты временного размещения в гостиницах «Прибой», «Амакс» и общежитии гуманитарного колледжа.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

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