Украинские военкоры из Deep State подтвердили сообщение МО РФ о взятии Мелового

Украинские военкоры из Deep State подтвердили сообщение министерства обороны РФ о взятии Мелового в Харьковской области российскими войсками.

Перейдя границу РФ и Украину возле Мелового, российские войска начали продвигаться к Амбарному и Чугуновке в Харьковской области.

Также сообщается о взятии Строевки и продвижении ВС РФ к югу и северу от Мирного, недалеко от границы с Днепропетровской областью Украины.

До этого в Deep State сообщили, что на территории Днепропетровской области Украины идут бои.

Согласно карте боевых действий, на которую указывали журналисты, Вооруженные силы РФ продвинулись сразу на шести участках на юге Донецкой области около границы с Днепропетровской — от Шевченко до Ялты.

Около Ялты, близ днепропетровского села Дачное, на карте была указана серая (ничья) зона.

Южнее серая зона вокруг Мирного заметно расширилась. С юга она достигла Воскресенки, расположенной на границе с Днепропетровской областью. С севера зона перерезала трассу, охватив Поддубное.

Ранее ВС России вытеснили ВСУ из Белгородской области в районе Демидовки.