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В российском регионе объявили режим атаки дронов

В Пермском крае власти объявили режим беспилотной опасности
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Ashley Chan/Global Look Press

В Пермском крае власти объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщает министерство территориальной безопасности региона на официальном сайте.

«‎В связи с фиксацией инцидентов с участием БПЛА в соседних регионах в Пермском крае объявлен режим «Беспилотной опасности»», — сказано в сообщении.

Власти региона отметили, что все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности для предотвращения возможных угроз.

Жителей просят быть внимательными и не поддаваться панике.

До этого в Минобороны сообщали, что в ночь на 4 июля было сбито 48 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами. По данным оборонного ведомства, 26 беспилотников было сбито над территорией Ростовской области, еще 12 дронов — над Курской областью. Над территорией Белгородского региона зафиксировано поражение шести аппаратов, в Орловской области — еще трех. Сообщается, что еще один БПЛА был сбит над Липецкой областью.

Ранее Келлог отказался от слов о сдерживании Украины.

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