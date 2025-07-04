В Кривом Роге на Украине снова прогремели взрывы

Серия взрывов снова прогремела в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

О пострадавших и разрушениях на земле не сообщается.

В настоящий момент в Днепропетровской и Сумской областях Украины действует воздушная тревога.

До этого в городе Кривой Рог произошли взрывы. Воздушная тревога была объявлена не только в этом регионе, но и в Николаевской, Кировоградской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее жительница Новороссийска показала последствия атаки беспилотников.