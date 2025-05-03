Жительница Новороссийска показала последствия атаки беспилотников

Жительница Новороссийска показала, как выглядит ее квартира после атаки беспилотников

Жительница Новороссийска показала, как выглядит ее квартира после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на субботу, 3 мая. Видео публикует Telegram-канал телеканала «Звезда».

Удар пришелся по центру многоэтажного дома, но на самом верху жилого здания тоже выбиты окна. При этом в квартире на 24 этаже на стенах пошли трещины от ударной волны.

По словам местных жительниц, сначала они увидели в окне «огромный шар», после этого произошел мощный взрыв.

В ночь на 3 мая южные регионы Российской Федерации подверглись массовой атаке украинских ракет и беспилотников. По данным Минобороны РФ, общее количество сбитых дронов составило 170, подавляющее большинство из них уничтожено над Крымом и Краснодарским краем. Над акваторией Черного моря сбиты 11 крылатых ракет. В Новороссийске повреждены три многоквартирных жилых дома, пострадали пять человек, включая двоих детей.

Ранее сообщалось, что при ударе ВСУ по автолавке в Брянской области пострадали четыре человека.