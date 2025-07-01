Украинский лидер Владимир Зеленский продолжал отправлять солдат ВСУ под Крынки в Херсонской области ради циничного пиара и хайпа. Об этом РИА Новости заявил сенатор от региона Константин Басюк.

«Киевский режим с упорством сумасшедшего лез через Днепр в районе Крынок, чтобы ради циничного пиара и хайпа продемонстрировать европейским и заокеанским хозяевам так называемые успехи ВСУ», — подчеркнул он.

Басюк отметил, что никакого военного смысла в соответствующих действиях ВСУ не было.

28 июня родственники военнослужащих ВСУ, пропавших без вести во время операции в районе села Крынки на левом берегу Днепра, вышли на митинг в центре Киева с требованием ускорить поиски бойцов.

Близкие военных рассказали, что уже год ничего о них не знают и требуют от властей как можно скорее их найти. Также митингующие разместили инсталляции в виде надувных лодок, на которых украинские бойцы переплывают реку.

Чтобы переплыть Днепр, украинским военнослужащим необходимо было пользоваться надувной лодкой, у них были с собой только автомат и граната, поскольку в лодку сложно поместить дополнительное вооружение. Бойцы обычно не доплывали, рассказала изданию супруга одного из бойцов ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВСУ прекратили попытки атаковать Крынки.