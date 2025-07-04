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ТАСС: бывший солдат ВСУ две недели прятал в своем доме российских бойцов

ТАСС: под Красноармейском экс-солдат ВСУ две недели прятал дома военных ВС РФ
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Бывший солдат 91-й отдельной Охтырской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Постоенко заявил ТАСС, что две недели прятал в своем доме группу российских военнослужащих.

Он рассказал, что его село, расположенное под Красноармейском, украинские силы бомбили при помощи беспилотников «Баба-Яга». Позже появились военные РФ.

«Я живу на краю, возле водоема. Пришли они до нас, до соседки, до меня в хату, я их забрал. Они у меня прожили где-то 16 дней. А по соседству поселились украинцы», — уточнил Постоенко.

По словам бывшего военного, через некоторое время его ранило под обстрелом, и вместе с сыном мужчина был вынужден эвакуироваться в Днепропетровскую область Украины, где впоследствии попал под принудительную мобилизацию.

До этого военнослужащий 141-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павел Больбот рассказал, что, находясь в плену, обеспечивал российских бойцов провизией в отбитом у Киева населенном пункте на западе Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее появилась информация, что украинские военные разграбили дома жителей в Хотени Сумской области.

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