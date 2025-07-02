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Жительница Харьковской области сравнила отношение к мирным российских и украинских военных

Эвакуированная из Двуречного женщина заявила о разрушении дома после прихода ВСУ
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Reuters

Российские военные в 2022 году обеспечивали мирную жизнь в Двуречном Харьковской области, тогда как украинские силы после возвращения разрушили дом местных жителей. Об этом ТАСС рассказала местная жительница, эвакуировавшая родных из поселка.

По ее словам, под контролем российских военных жители свободно ходили в магазины, а ее тетя угощала бойцов домашней едой. По ее словам, военные просто держали территорию и никого не трогали. Дом семьи был уничтожен уже после прихода ВСУ, о чем сообщили соседи.

Девушка также помогла в 2014 году вывезти в Россию семью задержанного харьковского активиста. Она вспоминает, что когда мужа ее тети задержали, она забрала ее с дочкой, которая была на последнем месяце беременности.

Все эвакуированные, по ее словам, сейчас проживают в России, где адаптировались благодаря общему культурному коду и комфортной среде.

До этого россиянка рассказала, как помогла эвакуироваться брату, проживавшему в подконтрольном Киеву Харькове, через сдачу в плен российским военным группировки войск «Север».

Ранее украинских солдат обвинили в стрельбе по пленным военным ВС РФ.

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