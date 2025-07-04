В Павлограде Днепропетровской области произошли взрывы

Взрывы раздались в украинском городе Павлограде Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

«В Павлограде Днепропетровской области слышны звуки взрывов», — говорится в публикации.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской областях, а также в Киеве.

До этого в столице Украины после взрывов произошел сильный пожар. По данным местных каналов, под массированной атакой находится аэропорт Жуляны.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее депутат Рады назвал армию РФ союзником украинского народа.