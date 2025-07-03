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От Киева требуют захоронения иностранных наемников на Украине

Иностранные государства требуют от Киева захоронения наемников на Украине
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Francisco Seco/AP

Некоторые иностранные государства настоятельно требуют от властей Киева организации захоронений наемников, которые сражались на стороне ВСУ, на украинской земле. Об этом сообщили ТАСС источники в российских силовых структурах.

«Целый ряд иностранных государств требует от официального Киева захоронения наемников именно на украинской территории», — отметил источник агентства, добавив, что это связано с нежеланием союзников Киева получить кладбища с гражданами, уничтоженными на территории Украины.

До этого сообщалось, что останки британского наемника Бенжамина Лео Бёргесса, сражавшегося на стороне ВСУ под позывным Budgie («попугай» в переводе с английского) и ликвидированного в Сумской области, были кремированы в украинской столице. Процесс проходил в присутствии официальных лиц из Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Британские СМИ подтвердили эту информацию.

Ранее российские военные уничтожили под Сумами американского наемника ВСУ.

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