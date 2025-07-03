ТАСС: наемника из Британии кремировали в Киеве в присутствии военных ГУР

Тело британского наемника Бенжамина Лео Бёргесса, воевавшего под позывным Budgie (в переводе с английского — «попугай») и ликвидированного в Сумской области, было кремировано в Киеве в присутствии представителей Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Британские СМИ подтвердили опубликованную нами информацию об уничтожении бойцами «Севера» наемника из Портсмута в окрестностях села Андреевка», — сообщил источник агентства.

В конце июня появилась информация о ликвидации британского наемника в окрестностях Андреевки. Активно задействованный в конфликте с 2022 года, к моменту ликвидации исполнял обязанности оператора беспилотных летательных аппаратов в составе 78-го отдельного десантно-штурмового полка Вооруженных сил Украины. Примечательно, что до своего прибытия на территорию Украины он трудился уборщиком в Великобритании.

Ранее российские военные уничтожили под Сумами американского наемника ВСУ.