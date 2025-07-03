На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ТАСС сообщил о кремации британского наемника в Киеве

ТАСС: наемника из Британии кремировали в Киеве в присутствии военных ГУР
true
true
true
close
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Тело британского наемника Бенжамина Лео Бёргесса, воевавшего под позывным Budgie (в переводе с английского — «попугай») и ликвидированного в Сумской области, было кремировано в Киеве в присутствии представителей Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Британские СМИ подтвердили опубликованную нами информацию об уничтожении бойцами «Севера» наемника из Портсмута в окрестностях села Андреевка», — сообщил источник агентства.

В конце июня появилась информация о ликвидации британского наемника в окрестностях Андреевки. Активно задействованный в конфликте с 2022 года, к моменту ликвидации исполнял обязанности оператора беспилотных летательных аппаратов в составе 78-го отдельного десантно-штурмового полка Вооруженных сил Украины. Примечательно, что до своего прибытия на территорию Украины он трудился уборщиком в Великобритании.

Ранее российские военные уничтожили под Сумами американского наемника ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами