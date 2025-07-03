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Украинских диверсантов назвали причастными к атакам на аэродром в Калужской области

Готовившие в РФ теракты украинские диверсанты причастны к атакам на аэродром
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Члены украинской диверсионно-разведывательной группы, задержанные за подготовку терактов на российских военных и энергетических объектах, участвовали в атаках беспилотников на аэродром «Шайковка» в Калужской области. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Согласно документам, 21 августа 2023 года на территории 2-й авиационной эскадрильи «Шайковка» произошел взрыв самодельного устройства. В результате был поврежден фюзеляж самолета, образовалось сквозное пробитие и деформация. Общий ущерб Минобороны РФ составил около 1,4 млн рублей.

Аэродром «Шайковка», где базируются дальние бомбардировщики, неоднократно подвергался атакам. В августе 2023 года губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал об отражении атаки БПЛА в Кировском районе, отметив, что беспилотник, прилетевший со стороны границы, не причинил ущерба инфраструктуре аэропорта.

3 июля суд вынес приговор украинскому военнослужащему Александру Прокопенко (признана в РФ иностранным агентом), признав его виновным в совершении террористического акта на территории Курской области.

Ранее сообщалось, что испанского наемника заочно осудят в ДНР за участие в боях на стороне ВСУ.

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