Швеция поставит на Украину вооружений на $160 млн

Правительство Швеции закупит вооружения для Украины на сумму около 1,5 млрд крон ($160 млн). Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

Украине будут поставлены 10 стволов для артиллерийских систем Archer, дальнобойные средства поражения, системы для действий под водой и логистическое оборудование.

Накануне стало известно, что Швеция выделит Украине около $14 млн на поддержку гражданской кибербезопасности. В правительстве уточнили, что средства будут выделены в рамках «Таллинского механизма». Он представляет собой совместную инициативу Швеции, Эстонии, Украины, Канады, Нидерландов, Дании, Польши, Франции, Германии, Великобритании и США.

5 июня министерство обороны Швеции сообщило, что королевство выделяет $57 млн на военную помощь Украине в рамках инициатив Североатлантического альянса. Так, $31 млн направят Киеву в рамках всеобъемлющего пакета помощи НАТО на будущие закупки медицинского оборудования, транспортных средств и пайков.

Ранее в Швеции началась «секретная встреча мировой элиты», где обсудят будущее Украины.