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В Швеции заявили о планах поддержать гражданскую кибербезопасность Украины

Швеция выделит Украине $14,19 млн на поддержку гражданской кибербезопасности
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Global Look Press

Правительство Швеции выделит Украине 135 млн крон ($14,19 млн) на поддержку гражданской кибербезопасности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

«Правительство Швеции в настоящее время создает условия для расширения помощи в целях развития Украины в этом году и сможет еще лучше реагировать на глобальные гуманитарные потребности. Это делается путем перераспределения приоритетов как географической, так и тематической помощи», — говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что средства будут выделены в рамках «Таллинского механизма». Он представляет собой совместную инициативу Швеции, Эстонии, Украины, Канады, Нидерландов, Дании, Польши, Франции, Германии, Великобритании и США.

5 июня министерство обороны Швеции сообщило, что королевство выделяет $57 млн на военную помощь Украине в рамках инициатив Североатлантического альянса. Так, 300 млн крон ($31 млн) направят Киеву в рамках всеобъемлющего пакета помощи НАТО на будущие закупки медицинского оборудования, транспортных средств и пайков.

Ранее в Швеции началась «секретная встреча мировой элиты», где обсудят будущее Украины.

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