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Экс-депутат Рады Савченко вышла на связь после новостей о своей гибели

Экс-депутат Верховной рады Савченко опровергла слухи о своей гибели
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РИА «Новости»

Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко опровергла слухи о своей гибели в зоне боевых действий. В своем Telegram-канале она опубликовала видео с фронта, на котором видно, что она жива и здорова.

«Всем врагам назло Надежда и Украина будут жить», — написала экс-нардеп в посте под видеозаписью.

О гибели Савченко сообщил российский военный блогер Владимир Романов в Telegram-канале. По его словам, экс-нардеп не выжила во время удара трехтонной авиабомбой ФАБ-3000, нанесенного бойцами РФ 11 мая 2025 года по штабу 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом блогер не стал раскрывать источник этой информации.

Как рассказал украинский журналист Владимир Бойко, в 2014 году Савченко вступила в батальон «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России). На данный момент она служит в украинских войсках в качестве командира роты в 112-й бригаде теробороны. Известно, что ее сестра служит в этом же батальоне в саперном взводе.

До этого Савченко осудили в России за передачу ВСУ координат местонахождения журналистов, которые подверглись обстрелу. Бывший депутат Рады попала в российскую тюрьму, но в ходе обмена пленными между Москвой и Киевом вернулась на родину.

В 2015 году ей присвоили звание Героя Украины. На тот момент президент Украины Петр Порошенко отметил «мужество и стойкость» Савченко и назвал ее символом того, как много зависит от одного человека.

Ранее Савченко призвала проверить Безуглую на предмет госизмены.

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