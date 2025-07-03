В НАТО беспокоятся по поводу подводной инфраструктуры в Северном море

Нидерландский контр-адмирал Пауль Флос в интервью американскому журналу Newsweek заявил, что подводная инфраструктура НАТО в Северном море может быть уязвима для внешних угроз.

По его словам, объекты инфраструктуры, в частности кабели и трубопроводы, крайне не защищены, так как в Северном море находится российский флот. Обеспечить безопасность объектов инфраструктуры является сложной задачей для НАТО, так как большая часть кабелей и трубопроводов принадлежит частным компаниям.

Эксперты оценивают затраты от вывода из строя кабелей в $14 млн ежедневно, а сбой в работе трубопроводов может стоить десятки миллиардов долларов.

До этого заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявлял, что НАТО может превратить самый спокойный в военном плане балтийский регион в зону военного противостояния.

По словам дипломата, Россия принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности и обороны в балтийском регионе.

Ранее российские корабли провели условные пуски «Калибров» в Балтийском море.