Российский военный обвинил бойцов из Чечни в угоне автомобиля в зоне СВО

Боец ВС РФ обвинил чеченцев в угоне его машины в зоне СВО и обратился к Кадырову

Российский военнослужащий заявил об угоне своего автомобиля бойцами из Чечни во время выполнения задач в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Telegram-канал «Колоколъ».

Командир штурмовой роты утверждает, что его машина, приобретенная супругой специально для использования в зоне СВО, была угнана, пока он находился на передовой. В своем обращении к главе Чечни Рамзану Кадырову военный заявил, что транспортное средство используется чеченскими бойцами для личных нужд, что, по его мнению, дискредитирует республику.

«Прошу вас разобраться в этой ситуации», — написал военнослужащий в комментарии под постом Кадырова в Telegram.

В феврале сообщалось, что боец российского добровольческого полка «Эспаньола» на глазах противника угнал украинскую боевую машину пехоты (БМП). Курьезный случай произошел в 2023 году — когда его группа возвращалась с боевого задания, они заметили в поле брошенную БМП. После того как российские бойцы подошли к бронемашине и осмотрели ее, то выяснилось, что БМП частично работоспособна — работают первая и задняя передачи, что позволило доставить ее к российским позициям своим ходом.

Ранее угонщики утопили в Волге машину участника СВО с макетом «Катюши».