Угонщики утопили в Волге машину участника СВО с макетом «Катюши»

В Камышинском районе Волгоградской области неизвестные угнали и утопили в Волге тюнингованный ВАЗ-2107, принадлежащий участнику СВО Дмитрию Рожнову. Об этом сообщает v1.ru.

Житель села Терновка стал известен в Камышинском районе с 2018 года, когда начал приезжать на парад, посвященный Дню Победы, на автомобиле, раскрашенном советскими знаменами, и с установленным на крыше макетом реактивной установки «Катюша». В 2023 году Рожнов отправился в зону СВО.

Его жена рассказала изданию, что с 9 мая «семерка» вместе с макетом реактивной установки стояла под окнами их дома. Злоумышленники разукомплектовали автомобиль, сняв с него динамики, макет установки, аккумулятор и номерные знаки, а затем утопили машину в реке. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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