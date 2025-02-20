Российский солдат захватил бронемашину ВСУ

Боец российского добровольческого полка «Эспаньола» на глазах противника угнал украинскую боевую машину пехоты (БМП). Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на бойца.

Боец с позывным «Зарик» рассказал, что курьезный случай произошел в 2023 году — когда его группа возвращалась с боевого задания, они заметили в поле брошенную БМП. После того как российские бойцы подошли к бронемашине и осмотрели ее, то выяснилось, что БМП частично работоспособна — работают первая и задняя передачи, что позволило доставить ее к российским позициям своим ходом.

Когда БМП завелась, на нее также обратили внимание находившиеся неподалеку украинские солдаты.

«Противник сначала не понял, что происходит, и только когда БМП стала удаляться, начал обстрел бронемашины. Но было уже поздно», — рассказал «Зарик».

Российским бойцам удалось без происшествий добраться до своих позиций.

До этого российские военные в зоне специальной военной операции (СВО) заполучили в качестве трофея новейший снаряд DM63A1 для танка Leopard.

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