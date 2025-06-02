В ДНР российские солдаты ликвидировали снайпершу ВСУ

В Донецкой народной республике (ДНР) российские военные ликвидировали снайпершу Вооруженных сил Украины Татьяну Любич. Об этом сообщает Telegram-канал Military Theme Z.

По данным источника, это произошло 31 мая на Покровском направлении специальной военной операции (СВО).

25-летняя уроженка Винницы Любич до начала боевых действий прошла обучение в медицинском колледже в Бердичеве и работала медсестрой. На фронт девушка ушла добровольно — сначала выполняла обязанности боевого медика в составе 26-й бригады, а затем прошла обучение на снайпера.

До этого авиация группировки российских войск «Север» нанесла удар по пункту управления беспилотниками, уничтожив медийную группу женщин-беспилотчиц 47-й отдельной механизированной бригады Сухопутных сил Украины во главе с командиром роты с позывным «Валькирия». При этом оставшиеся военнослужащие бежали в Павловку, где спрятались в подвалах полуразрушенных зданий.

Ранее группу иностранных наемников с женщиной-снайпершей ликвидировали в ДНР.