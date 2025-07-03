Военные связисты 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» установили уникальную систему беспроводного широкополосного доступа между удаленными подразделениями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные командира взвода связи с позывным «Кузнец».

«Мы сделали беспроводной широкополосный доступ. Устанавливали радиомосты между двумя организмами — двумя подразделениями. Уникальность этой связи в том, что необязательно кабель прокладывать», — заявил он.

По словам командира, российские военные обеспечили устойчивую связь на расстоянии до 50 километров. Данная сеть позволяет передавать большой объем данных по воздушному каналу связи. Помимо этого, разработка позволяет оперативно создавать защищенные каналы передачи информации даже в самых сложных условиях.

«Кузнец» отметил, что применение беспроводных широкополосных технологий существенно повысило эффективность управления подразделениями.

До этого военный врач с позывным «Ардуан» заявил, что массовое применение в российских госпиталях сухой плазмы стало прорывом в отечественной военной медицине и технологией, позволяющей нивелировать задержки в эвакуации раненых, вызванные ударами FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по эвакуационным командам ВС РФ. Он подчеркнул, что сухая плазма является отечественной разработкой.

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