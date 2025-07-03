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Майора ВВС Украины задержали за шпионаж

СБУ задержала майора ВВС Украины за сбор информации и шпионаж
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Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Служба безопасности Украины задержала майора ВВС Украины за сбор информации и шпионаж. Об этом сообщается в Telegram-канале спецслужбы.

Задержание произошло в Львовской области на западе страны. Имя задержанного не раскрывается.

«Задержан майор воздушных сил ВСУ… Главной задачей агента был сбор информации об украинской военной авиации», — заявили в СБУ.

По данным СБУ, мужчина собирал данные о местоположении аэродромов, логистических хабов и центров технического обслуживания боевых самолетов ВСУ. Ему грозит пожизненное лишение свободы за государственную измену.

До этого в Харькове задержали подозреваемого в наводке ракет на командные пункты ВСУ.

По данным СБУ, мужчина якобы передавал российской стороне координаты объектов, на которых устанавливал вентиляцию, и информацию об инженерных особенностях целей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о госизмене, совершенной в условиях военного времени.

Ранее Зеленского обвинили в хайпе на пропаже солдат ВСУ в Херсонской области.

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