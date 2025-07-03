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Жителям одного российского региона предложили «каменную» защиту от дронов ВСУ

Жителям Оренбургской области предложили отбиваться от дронов ВСУ камнями
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Gleb Garanich/Reuters

Жителям Оренбургской области предложили отбиваться от дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) камнями. Об этом сообщается в Telegram-канале издания Урал56.ру.

Инструкция по отражению атаки вражеских беспилотников появилась на стенде одного из местных кафе. Авторы нарисовали схему с перечеркнутым дроном, а рядом стихотворение про то, как сбить БПЛА.

«Средство есть простое, решенья нет вернее. Возьми-ка мощный камень и целься поточнее», — гласит отрывок.

Утром 3 июля врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев в своем Telegram-канале объявил опасность атаки БПЛА в регионе и призвал местных жителей к бдительности.

Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 69 беспилотников ВСУ самолетного типа в небе над российскими регионами. По данным Минобороны РФ, больше всего дронов было сбито в Белгородской области — 27, еще 22 ликвидировали над территорией Воронежской области. Также атаке противника подверглись Липецкая область (сбили 10 дронов), Курская область (8) и Крым (2).

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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