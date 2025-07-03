На Украине заявили о прекращении поставок американского оружия

Economist: на Украине заявили, что все поставки американского оружия прекращены

Украинские чиновники заявили, что фактически все поставки оружия из США, включая снаряды и запчасти, были прекращены. Об этом сообщает журнал Economist.

«Украинские чиновники заявляют, что фактически все поставки американского оружия были прекращены, но чиновники Соединенных Штатов это отрицают», — отмечается в публикации.

По информации журнала, украинские чиновники уверены, что это усилия администрации президента США Дональда Трампа по «выдавливанию политических уступок» со стороны Украины.

Economist также подчеркивает, что с января Трамп не брал на себя новых обязательств в отношении вооружений для Украины.

Накануне газета The New York Times (NYT) со ссылкой на украинских официальных лиц заявила, что решение США приостановить поставки критически важных боеприпасов Украине может указывать на изменение внешнеполитических приоритетов Вашингтона.

Народный депутат Украины Соломия Бобровская, член парламентского комитета по обороне, заявила, что страна больше не находится в центре внимания американской политики.

Ранее на Украине выписали США из союзников после решения о приостановке помощи.