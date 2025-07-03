СМИ сообщили о давлении в НАТО на США после решения о приостановке поставок Киеву

В НАТО давят на США после решения о приостановке поставок вооружения Киеву, пишет Bloomberg.

Решение администрации президента США Дональда Трампа о приостановке поставок некоторых видов вооружения Украине подвергли сомнению законодатели, бывшие дипломаты и эксперты.

«Один из союзников [США] по НАТО оказывает давление на министерство обороны, требуя пересмотреть этот шаг», — говорится в публикации агентства.

Отмечается, что решение США приостановить помощь Украине застало врасплох как Киев, так и его союзников.

До этого газета Politico писала, что Украина изменила подход к получению американских вооружений, запросив у Вашингтона разрешение на их закупку через европейские страны.

В рамках данной стратегии ряд правительств европейских стран изучают варианты закупки американского оружия на средства своих военных бюджетов для дальнейшей передачи Украине.

Ранее нардеп посетовал, что США забрали у Украины полезные ископаемые и оружие.