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В Китае оценили последствия для ВСУ прекращения поставок ракет из США

NetEase: прекращение США поставок ракет Украине отрицательно повлияет на ВСУ
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Sgt. 1st Class Andrew Dickson/U.S. Army via AP

Приостановка Соединенными Штатами поставок ракет Киеву отрицательно скажется на боеспособности украинской армии и осложнит ситуацию для Украины. Об этом сообщает китайское издание NetEase.

В статье отмечается, что приостановка поставок ключевых ракет Киеву окажет значительное негативное влияние на возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ), в частности, в осуществлении противовоздушной обороны и при нанесении высокоточных ударов. В будущем украинским властям, возможно, придется искать новые каналы поставок вооружения. Хотя государства Европы, скорее, продолжат оказывать поддержку Украине, не ясно, смогут ли они компенсировать американские поставки.

3 июля руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Белый дом заранее предупредил Украину о решении приостановить поставки некоторых видов вооружений.

США 2 июля приняли решение приостановить поставки на Украину ряда важных видов вооружений, среди которых Patriot, зенитные ракеты, высокоточные боеприпасы и 155-мм снаряды. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

Ранее в США объяснили приостановку помощи Украине фразой «Америка прежде всего».

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