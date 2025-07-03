В Госдепе заявили, что предупреждали Украину о приостановке поставок оружия

Белый дом заранее предупредил Украину о решении приостановить поставки некоторых видов вооружений, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что ряд украинцев, возможно, узнали об этой ситуации из новостей, но у Вашингтона с Киевом всегда были надежные каналы связи.

По словам Брюс, она не знает, кто передал украинской стороне новость о приостановке поставок вооружений, но такой разговор имел место из-за важности Украины для США.

До этого сообщалось, что снижение объемов военной помощи Украине связано с необходимостью сохранить достаточный уровень стратегических резервов, которые требуются Вашингтону для глобальных операций.

США 2 июля приняли решение приостановить поставки на Украину ряда важных видов вооружений, среди которых Patriot, зенитные ракеты, высокоточные боеприпасы и 155-мм снаряды. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

Ранее нардеп посетовал, что США забрали у Украины полезные ископаемые и оружие.