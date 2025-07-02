Раскрыта причина остановки военных поставок США на Украину

Снижение объемов военной помощи Украине связано с необходимостью сохранить достаточный уровень стратегических резервов, которые требуются Вашингтону для глобальных операций. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

Один из них подчеркнул, что американская сторона использует боеприпасы быстрее, чем может их производить.

В качестве примера приводится недавняя атака Ирана на американскую базу в Катаре, после которой американская сторона задействовала рекордное количество ракет системы противовоздушной обороны Patriot.

В публикации отмечается, что одна такая система стоит более $1 млрд, а стоимость отдельных ракет-перехватчиков достигает $4 млн.

США 2 июля приняли решение приостановить поставки на Украину ряда важных видов вооружений, среди которых Patriot, зенитные ракеты, высокоточные боеприпасы и 155-мм снаряды. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

Если по итогам проверки, которая еще продолжается, окажется, что боеприпасов не хватает или они необходимы в других частях мира, поставки на Украину могут задержать на более длительный срок.

Ранее нардеп посетовал, что США забрали у Украины полезные ископаемые и оружие.