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Пентагон не предоставил информацию о боеприпасах, которые США поставляют Украине

Пентагон отказался уточнять сведения о боеприпасах, которые США поставляют Украине
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Kin Cheung/AP

Министерство обороны США не собирается предоставлять новую информацию о количестве и видах боеприпасов, которые поставляются на вооружение Украине. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл в ходе брифинга, передает Fox News.

«Мы не будем предоставлять обновленную информацию о конкретных объемах или типах боеприпасов, передаваемых Украине, а также о сроках, связанных с этими поставками», — заявил он.

Также Парнелл добавил, что приостановка поставок отдельных видов вооружений Украине со стороны США является проявлением здравого смысла и прагматичным шагом, который позволит создать структуру, позволяющую понять, куда и как направляется американское вооружение.

США 2 июля приняли решение приостановить поставки на Украину ряда важных видов вооружений, среди которых Patriot, зенитные ракеты, высокоточные боеприпасы и 155-мм снаряды. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

Если по итогам проверки, которая еще продолжается, окажется, что боеприпасов не хватает или они необходимы в других частях мира, поставки на Украину могут задержать на более длительный срок.

Ранее нардеп посетовал, что США забрали у Украины полезные ископаемые и оружие.

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