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Житель Белгородской области пострадал при обстреле жилого дома

Гладков: житель Шебекино пострадал при обстреле жилого дома
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В Шебекино Белгородской области при обстреле жилого дома со стороны украинских вооруженных сил пострадал местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, мужчину с травмами от взрыва, контузией и раной руки местные добровольцы доставили в центральную районную больницу. Врачи оказывают пострадавшему необходимую помощь.

В результате попадания снаряда повреждены фасады и окна двух многоквартирных домов.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали два населенных пункта Белгородской области. Как уточняется, украинская армия ударила дроном по социальному объекту в селе Таврово Белгородского района — в здании пробита стена, также поврежден потолок, отметил глава региона. Кроме того, город Шебекино подвергся обстрелу и атаке беспилотника.

28 июня Гладков сообщил, что в селе Погромец дроны повредили инфраструктурный объект связи. Он уточнил, что аварийные службы смогут начать восстанавливать поврежденный объект после согласования с Минобороны России.

Ранее в Белгородской области в результате обстрела была разрушена историческая ж/д станция.

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