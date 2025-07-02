Российский военный смог спастись, потеряв ногу и зрение на поле боя

Боец Вооруженных сил России с позывным «Кузьмич» из-за ранения лишился ноги и зрения, но смог покинуть поле боя. Подробности этой истории рассказал глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале.

Ранение боец получил в декабре 2024 года. Он смог доползти до позиций российских военных благодаря помощи его сослуживца.

«Но он не сдался: по указаниям оператора БПЛА, шаг за шагом, он полз к точке эвакуации. Спустя полгода реабилитации бойцу вернули зрение, поставили протез», — написал Николаев.

Губернатор подчеркнул, что Кузьмич является настоящим воплощением мужества и преданности Родине.

Недавно Telegram-канал Mash на Донбассе рассказал похожую историю про другого российского бойца. Раненный в зоне СВО боец в течение пяти дней ползком добирался до расположения своих подразделений, ему помогли операторы дронов. С беспилотников военный получал воду, еду и медикаменты. Все это время боец принимал антибиотики и сам обрабатывал раны.

Ранее российские хирурги восстановили лицо участнику СВО.