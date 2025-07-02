Две диверсионные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались прорваться на территорию Курской области через приграничное село Горналь в Суджанском районе. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

«Первая группа диверсантов была уничтожена в полном составе», — говорится в сообщении.

По данным канала, украинские военные из второй группировки бросили раненых бойцов и с большими потерями скрылись на территории Украины. В публикации отмечается, что ни один военнослужащий ВСУ не попал на русскую землю и информация в украинских СМИ — ложная.

Незадолго до этого расчет беспилотников испытательного центра «Рубикон» уничтожил танк Leopard 2А6 ВСУ в Сумской области. По данным оборонного ведомства, украинскую технику обнаружили во время разведывательно-боевого полета в районе населенного пункта Писаревка. После этого оператор дрона-камикадзе принял решение уничтожить танк.

18 июня Telegram-канал «Два майора» сообщал о попытке прорыва украинской стороны на территорию Курской области.

Ранее военного ВСУ поймали на продаже краденого оружия.