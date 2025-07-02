На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о попытке прорыва ВСУ в Курскую область через Горналь

«СВ»: две группы диверсантов ВСУ пытались зайти вглубь Курской области у Горналя
true
true
true
close
Stringer/Reuters

Две диверсионные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались прорваться на территорию Курской области через приграничное село Горналь в Суджанском районе. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

«Первая группа диверсантов была уничтожена в полном составе», — говорится в сообщении.

По данным канала, украинские военные из второй группировки бросили раненых бойцов и с большими потерями скрылись на территории Украины. В публикации отмечается, что ни один военнослужащий ВСУ не попал на русскую землю и информация в украинских СМИ — ложная.

Незадолго до этого расчет беспилотников испытательного центра «Рубикон» уничтожил танк Leopard 2А6 ВСУ в Сумской области. По данным оборонного ведомства, украинскую технику обнаружили во время разведывательно-боевого полета в районе населенного пункта Писаревка. После этого оператор дрона-камикадзе принял решение уничтожить танк.

18 июня Telegram-канал «Два майора» сообщал о попытке прорыва украинской стороны на территорию Курской области.

Ранее военного ВСУ поймали на продаже краденого оружия.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами