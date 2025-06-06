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Украинские войска атаковали город-спутник ЗАЭС пятью беспилотниками

Мэр Пухов: ВСУ атаковали Энергодар в день переговоров Гросси и Лихачева
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РИА «Новости»

Украинские военнослужащие атаковали Энергодар, который является городом-спутником Запорожской атомной электростанции (АЭС), в день проведения встречи генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси с главой государственной корпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр населенного пункта Максим Пухов.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по городу пять беспилотников. Два из них удалось подавить с помощью системы радиоэлектронной борьбы, еще один уничтожили сотрудники ОМОН.

«Два [дрона] упали в районе проспекта Строителей. Возгораний, разрушений и пострадавших нет», — подчеркнул Пухов.

Он добавил, что украинская сторона пытается «вести политику запугивания», создавая атмосферу постоянной угрозы. При этом атаки на Энергодар не в первый раз происходят в день важного мероприятия, отметил мэр.

6 июня в Калининграде проходят переговоры Гросси и Лихачева. Журналисты РИА Новости со ссылкой на источник сообщили, что встреча проводится в формате один на один.

Ранее в городе-спутнике ЗАЭС в результате атаки украинского беспилотника загорелась гостиница.

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