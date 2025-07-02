Эксперт объяснил приостановку поставок американского оружия Украине

Приостановка военных поставок Киеву связана с тем, что Украина не является приоритетом для администрации президента США Дональда Трампа, запасы оружия в арсеналах Пентагона в значительной степени истощены. Об этом РИА Новости заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Собеседник агентства выразил мнение, что конфликт на Ближнем Востоке может снова разразиться в любой момент, поэтому обеспечение безопасности американских военных объектов, ключевых баз, а также союзников США в регионе выходит на первый план.

«Внимание к ней (к Украине — «Газета.Ru») периферийное, по остаточному принципу, и всю основную тяжесть в сфере военных усилий США будут реализовывать по другим, более приоритетным для них направлениям», — объяснил Коротченко.

По мнению эксперта, при оценке рисков и угроз в свете специальной военной операции Россия должна сделать особый акцент на информации об увеличении темпов поставки оружия на Украину ключевыми странами Евросоюза — Франции, Германии, а также Великобританией.

2 июля стало известно, что США отложили поставки Киеву зенитных управляемых ракет к ЗРС Patriot (как и самих систем), ракет Hellfire, Stinger и AIM, 155-мм осколочно-фугасных снарядов и высокоточных ракет GMLRS. С чем связана эта приостановка, как она повлияет на обороноспособность Украины и почему эта мера больше похожа на дисциплинарное воздействие, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Ранее на Украине выписали США из союзников после решения о приостановке помощи.