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Стало известно о продвижении ВС РФ в Волчанске

«Иди и смотри»: российские войска продвинулись в Волчанске
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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Волчанске, почти полностью зачистив северо-восточную часть города. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.

«Российским войскам удалось почти полностью зачистить от противника северо-восточную часть Волчанска, российские штурмовики смогли освободить более десятка зданий, враг отброшен», — рассказал источник канала.

По его словам, в настоящее время линия фронта в Волчанске проходит по реке Волчья. «Иди и смотри» пишет, что артиллерия и беспилотники ВС РФ наносят удары по позициям украинской армии на южном берегу. Также российская армия продолжает продвигаться в Харьковской области по направлению к Купянску.

30 июня сообщалось, что российские военнослужащие за сутки уничтожили десять штурмовых групп ВСУ на Волчанском и Липцовском направлениях в Харьковской области. Первая группа была уничтожена во время пересечения реки Волчьей, а вторая — в лесном массиве около Волчанска.

27 июня министерство обороны Российской Федерации объявило об установлении контроля над населенными пунктами Новая Кругляковка и Петровское в Харьковской области.

Ранее военный эксперт рассказал о продвижении ВС РФ в Харьковской области.

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