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Российские военные заняли еще один населенный пункт в Харьковской области

Минобороны сообщило о взятии Новой Кругляковки в Харьковской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что российские войска установили контроль над селом Новая Кругляковка, расположенным в Харьковской области.

Помимо этого населенного пункта, российские военные за неделю заняли Петровское в этом же регионе.

В ведомстве добавили, что военные группировки «Центр» продолжают наступление на территории Донецкой народной республики и Днепропетровской области. В результате они уже взяли под контроль населенные пункты Новосергеевка и Шевченков ДНР.

Там же были поражены силы двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны. В районе Червоной Звезды, Камышевахи, Воскресенки и Сладкого (Запорожская область) украинская армия потеряла более 200 бойцов, две бронемашины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия.

Утром 26 июня стало известно об ударах по позициям ВСУ при помощи авиабомб ФАБ. Первый был произведен в Днепропетровской области, еще два — в ДНР.

Ранее в НАТО предрекли Украине «тяжелое лето».

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