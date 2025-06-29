На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт рассказал о продвижении ВС РФ в Харьковской области

Марочко: силы РФ продвигаются в Волчанске, несмотря на постоянные контратаки ВСУ
close
Станислав Красильников/РИА Новости

ВС России продвигаются в Волчанске Харьковской области, несмотря на атаки противника. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Хочу сразу отметить: на данный момент здесь идут постоянные контратаки со стороны ВСУ, но, невзирая на это, мы улучшили свое положение как в самом Волчанске, так и в районе Волчанских Хуторов», — сказал он.

Марочко уточнил, что российские войска взяли ряд новых рубежей и позиции, ранее находившихся под контролем противника.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по производствам ракет для РСЗО и беспилотников ВСУ в Харьковской области. Примерное число потерь украинской стороны неизвестно.

24 июня была атакована тренировочная база ВСУ в Одесской области. Лебедев уточнил, что на ней располагались иностранные офицеры. Они обучали диверсантов владению безэкипажными плавсредствами и диверсиям на воде.

Ранее военный эксперт заявил о наступательных действиях ВС РФ в Волчанске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами