Военный эксперт рассказал о продвижении ВС РФ в Харьковской области

ВС России продвигаются в Волчанске Харьковской области, несмотря на атаки противника. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Хочу сразу отметить: на данный момент здесь идут постоянные контратаки со стороны ВСУ, но, невзирая на это, мы улучшили свое положение как в самом Волчанске, так и в районе Волчанских Хуторов», — сказал он.

Марочко уточнил, что российские войска взяли ряд новых рубежей и позиции, ранее находившихся под контролем противника.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по производствам ракет для РСЗО и беспилотников ВСУ в Харьковской области. Примерное число потерь украинской стороны неизвестно.

24 июня была атакована тренировочная база ВСУ в Одесской области. Лебедев уточнил, что на ней располагались иностранные офицеры. Они обучали диверсантов владению безэкипажными плавсредствами и диверсиям на воде.

Ранее военный эксперт заявил о наступательных действиях ВС РФ в Волчанске.