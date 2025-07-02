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Российские войска зачистили от ВСУ северо-восточную часть Волчанска

«Иди и смотри»: ВС России продвинулись в городе Волчанске
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российская армия продолжает продвижение в городе Волчанске Харьковской области, зачищая населенный пункт от солдат ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.

«Российские штурмовики смогли освободить более десятка зданий, враг отброшен», — говорится в сообщении.

По данным канала, в настоящее время линия фронта в Волчанске проходит по реке Волчья. Кроме того, сейчас по позициям украинской армии на южном берегу бьют артиллерия и БПЛА. Также продолжается продвижение на Купянском направлении.

До этого сообщалось, что подразделения национальной гвардии Украины понесли крупные потери в Липцах Харьковской области. Отмечается, что военнослужащие российской группировки «Север» уничтожили в том числе офицеров 31-й бригады «Хартия».

30 июня стало известно о ликвидации десяти штурмовых групп ВСУ в Харьковской области.

Ранее подполье сообщило об ударах по украинским военным объектам в Харьковской области.

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