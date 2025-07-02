Подразделения Национальной гвардии Украины понесли крупные потери в Липцах Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что военнослужащие российской группировки «Север» уничтожили в том числе офицеров 31-й бригады «Хартия».

30 июня сообщалось, что российские военнослужащие за сутки уничтожили десять штурмовых групп ВСУ на Волчанском и Липцовском направлениях в Харьковской области. Первая группа была уничтожена во время пересечения реки Волчьей, а вторая — в лесном массиве около Волчанска.

27 июня министерство обороны Российской Федерации объявило об установлении контроля над населенными пунктами Новая Кругляковка и Петровское в Харьковской области.

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что взятие Новой Кругляковки свидетельствует об объединении ВС РФ на Харьковском направлении.

Ранее жительница Харьковской области сравнила отношение к мирным российских и украинских военных.