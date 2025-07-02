Медведев раскрыл число контрактников, поступивших в ВС РФ в первую половину года

Медведев: в воинские части в этом году прибыли более 210 тысяч контрактников

В Вооруженные силы (ВС) РФ за первую половину 2025 года поступило свыше 210 тысяч контрактников. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию ВC РФ военнослужащими, проходящими военную службу по контракту.

«В целом хочу сказать, что темп набран весьма приличный, хороший. На 1 июля в воинские части прибыли более 210 тысяч человек. Кроме того, в добровольческие подразделения с начала года приняты свыше 18 тысяч человек», — рассказал он.

Медведев подчеркнул, что такие показатели показывают результат общей работы. Зампред СБ РФ отметил, что заключившие военный контракт россияне демонстрируют патриотический настрой и поблагодарил всех, кто участвует в организации приема на армейскую службу по контракту.

В мае зампред Совбеза РФ заявил, что десятки тысяч добровольцев ежемесячно заключают контракт на службу в рядах Вооруженных сил РФ, и эту тенденцию нужно укрепить. По словам Медведева, в военкоматы добровольно приходят по 50–60 тысяч человек в месяц, в то время как «у наших противников ситуация выглядит принципиально иначе».

Политик также рассказал, что в воинские части с начала года прибыли почти 175 тысяч военнослужащих.

Ранее в Госдуме предложили разрешить добровольцам лечиться в военных медучреждениях.