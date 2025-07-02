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СФ одобрил закон, позволяющий лицам без гражданства служить в ВС РФ по контракту

Совфед разрешил лицам без гражданства служить по контракту в армии РФ
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Станислав Красильников/РИА Новости

Совет Федерации одобрил закон, разрешающий лицам без гражданства служить в войсках по контракту. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, поправки были внесены в том числе в законы «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне» и «О статусе военнослужащих».

Благодаря поправкам лица без гражданства смогут заключать контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ и воинских формированиях. Контракты будут заключаться до окончания периода мобилизации, прекращения действия военного положения или истечения военного времени.

В случае, если документ подпишет президент РФ, он вступит в силу со дня его официального опубликования.

До этого лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил сохранять за срочниками рабочие места.

Сегодня у работодателей есть возможность увольнять сотрудников, если тех призвали на срочную службу в армию – это делает их трудовые права незащищенными, отметил автор инициативы.

Ранее боец из Бурятии вывел из окружения десять срочников, а сам попал в плен.

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