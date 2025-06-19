В России предложили сохранять за срочниками рабочие места

В России необходимо принять закон, согласно которому призыв на военную службу не будет поводом для увольнения с работы срочников. Соответствующий законопроект в Госдуму внес лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, сообщает 360.ru.

Сегодня у работодателей есть возможность увольнять сотрудников, если тех призвали на срочную службу в армию – это делает их трудовые права незащищенными, отметил автор инициативы. Внесенный на рассмотрение депутатов законопроект предусматривает изменение Трудового кодекса, которое позволит срочникам оформлять отпуск без сохранения зарплаты на период службы, включая время на дорогу. Более того, работодатель будет обязан предоставить такой отпуск сотруднику.

«Такой порядок уже действует в отношении мобилизованных участников специальной военной операции, и мы предлагаем распространить его на срочников, — напомнил депутат. — Выполнение воинского долга не должно перечеркивать социальные перспективы молодых людей, которых призывает на службу государство».

Он подчеркнул, что срочники выполняют не менее важные задачи в тылу, в том числе приближая победу России в СВО.

До этого Минобороны России разработало законопроект об обязательном сборе ДНК у военных. Ведомство предлагает расширить перечень лиц, у которых необходимо в обязательном порядке собирать ДНК. В этот перечень авторы проекта предлагают внести служащих по контракту, в том числе иностранцев, а также добровольцев, служащих Росгвардии, сотрудников органов объединений, воинских частей и организаций Вооруженных сил РФ. Уточняется, что материал будет храниться до достижения лицами 70 лет — предельного возраста пребывающих в запасе.

Ранее боец из Бурятии вывел из окружения десять срочников, а сам попал в плен.