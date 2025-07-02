На Украине могут наделить предприятия ВПК защитой от уголовного преследования

Законопроект, предоставляющий предприятиям ОПК Украины иммунитет от уголовного преследования, рассмотрят в Верховной раде. Об этом сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telergam-канале.

Закон предлагает защитить предприятия от наказания даже при вскрытых фактах правонарушений.

«Новый законопроект от «Слуг народа» подали 123 депутата. Фактически полный иммунитет от уголовного преследования для предприятий ОПК, даже если есть факты правонарушения», — написал он.

Уголовная ответственность будет снята со всех видов правонарушений, если они касаются исполнения оборонного контракта.

Недавно помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что США частично продолжают поставлять оружие Украине.

27 июня председатель Всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк заявил, что Трамп одобрил передачу Украине пяти батарей ПВО Patriot, которые были сняты с дежурства в Израиле. При этом он отметил, что американский президент примет решение о передаче установок на безвозмездной основе.

Ранее дипломат раскрыла, куда попадает поставляемое на Украину оружие.