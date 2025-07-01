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Москалькова рассказала о пытках с травлей собаками и насилием в украинском плену

Москалькова призвала мировое сообщество осудить Киев за пытки российских пленных
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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала мировое сообщество осудить действия Киева, в том числе пытки российских военных в украинском плену. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

В своем посте омбудсмен раскрыла подробности доклада управления верховного комиссара ООН по правам человека. По ее словам, в отчете за 24 февраля 2022 года задокументировано жестокое обращение со 170 задержанными, среди которых — российские военнопленные, а также вывезенные на территорию Украины россияне.

«Пытки военнопленных, травля собаками и сексуальное насилие, избиение «политических» заключенных за лояльность к России, психологическое давление на пророссийски настроенных украинцев», — перечислила злодеяния Киева Москалькова.

Она отметила, что украинские власти жестоко наказывают всех, кто проявляет сочувствие к России и мыслит иначе. По ее словам, свои методы они берут из арсенала нацистских преступников.

До этого российские военные, вернувшиеся домой в рамках одного из обменов пленными между РФ и Украиной, рассказали о жестоком обращении в украинском плену. В частности, боец из Бурятии сообщил, что его били битой и пытали электрошокером из-за национальности. По его словам, украинские надзиратели фотографировали происходящее и гордились тем, что «поймали бурята».

Ранее боец «Лега» рассказал о пережитых в киевском СИЗО пытках.

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