Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что освобождение Новой Кругляковки свидетельствует об объединении Вооруженных сил Российской Федерации на Харьковском направлении и о продвижении российских военных в сторону Боровой. Об этом чиновник сообщил в интервью РИА Новости.

По его словам, Новая Кругляковка расположена на левом берегу реки Оскол, к югу от Купянска.

«Можем видеть, что наши ребята постепенно объединяют силы на этом участке фронта, прокладывая дорогу в направлении Боровой», — отметил Ганчев.

Он добавил, что сотрудники его администрации пока не имеют возможности попасть в этот населенный пункт.

Сегодня министерство обороны Российской Федерации объявило об установлении контроля над населенным пунктом Новая Кругляковка в Харьковской области. Кроме того, по данным ведомства, за прошедшую неделю российскими военнослужащими был занят еще один населенный пункт в том же регионе — село Петровское.

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